Vague de départs au sein de la Police neuchâteloise

Le porte-parole attribue les nombreux départs à un phénomène de société. Il souligne qu’au cours de cette période post-covid, des vagues de démissions s’observent également dans d’autres secteurs.





Les salaires pointés du doigts

La question salariale revient elle aussi souvent sur le tapis. Selon nos sources, il serait possible de gagner près de 1000 francs de plus par mois selon les cantons. De nombreuses personnes sont d’ailleurs parties à la Ville de Lausanne, où la fiche de paye est plus élevée qu’à Neuchâtel. Une revalorisation salariale n’est toutefois pas d’actualité selon Alain Ribaux. Le conseiller d’État en charge de la sécurité assure que les salaires des policiers neuchâtelois sont adaptés au coût de la vie dans la région, et précise qu’un certain nombre d’indemnités ont récemment été améliorées. Il reconnait toutefois que les policiers seront très sollicités en septembre et que cela suscite de l’inquiétude. « On doit veiller à une stabilisation des effectifs et on va donc augmenter le nombre d’aspirants l’année prochaine. On doit aussi travailler sur les conditions de travail globales, notamment les horaires qui sont une composante importante du métier de policier », détaille l’élu PLR.