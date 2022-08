État-major cantonal de conduite activé

Un plan de mesures pour palier à la crise énergétique. « Les travaux ont démarré avec les distributeurs d’énergie, les milieux économiques et les communes neuchâteloises », a indiqué jeudi le canton. L'EMCC devra coordonner les mesures cantonales de réduction de consommation d’énergie et contribuer à garantir les infrastructures critiques de l’État pour la population et les entreprises, comme par exemple les hôpitaux, la sécurité publique et le traitement des eaux.

Afin de limiter les risques de pénurie pour l’hiver 2022/23, le Conseil d’État appelle la population et les entreprises à faire un usage économe de l’énergie, de l’électricité et du gaz notamment. /ATS-elc