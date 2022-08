Des fauteuils tout-terrain pour les chemins non – goudronnés

Le Val-de-Travers sera plus accessible pour les personnes en situation de handicap. La fondation Cerebral a mis en place un réseau de fauteuils roulants tout-terrain, qui permettront d’accéder à différents endroits, comme la Presta et son parc naturel, habituellement impraticables. La nouvelle agence de location, qui vient s’ajouter aux 12 autres déjà mises en place en Suisse et au Lichtenstein, vient compléter l’aménagement de trois itinéraires créés pour les fauteuils le long de l’Areuse. Deux bancs spéciaux ont également été installés, ainsi qu’un monte-escalier, en collaboration avec l’organisation Gout & Région.

L’inauguration du projet aura lieu ce jeudi, dès 16h dans la nouvelle station. /comm-elc