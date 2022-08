AVS21 : le débat

Le peuple suisse se prononce le 25 septembre sur la réforme de l’AVS. Elle a pour objectif de garantir le financement de l’AVS pour les dix prochaines années tout en maintenant le niveau des rentes. Les mesures prévues sont notamment l'harmonisation de l'âge de référence entre hommes et femmes à 65 ans, la flexibilisation de la retraite et l’augmentation de la taxe sur la TVA. Anna Ludwig, 26 ans, présidente des Jeunes libéraux-radicaux neuchâtelois, en faveur de la réforme, et Antoine de Montmollin, 27 ans, député socialiste au Grand Conseil, qui y est opposé, ont débattu de ces deux objets jeudi dans La Matinale. Pour l’élu de gauche, la réforme se fait sur le dos des femmes. La représentante de droite estime pour sa part que parler d’inégalité dans le 1er pilier est malhonnête. /sma