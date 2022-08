Le Landeron va perdre sa boucherie

C’est une institution locale qui va fermer ses portes, un de ces petits commerces chers aux habitants d’un village. La boucherie Stamm du Landeron prendra congé de sa fidèle clientèle le 31 mars 2023. Son patron, Pierre Stamm, a déjà atteint l’âge de la retraite et a joué les prolongations dans l’espoir de trouver des repreneurs. Mais cet espoir a été douché par des travaux de remise aux normes nécessaires, mais trop couteux.





La remise d’un petit commerce de village ne se passe pas toujours comme imaginé

Pierre Stamm a du caractère, le discours est franc, la poignée de main est ferme. Cela fait trois générations et plus de 90 ans que sa famille est dans le métier. Il a repris le commerce du Landeron il y a 37 ans. Propriétaire de la maison qui abrite la boucherie, Pierre Stamm décide il y a 15 ans de tout refaire. Mais sa banque n’entre pas en discussion. Aujourd’hui, l’homme de 65 ans est dans une impasse. Pour poursuivre l’exploitation du commerce, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires exige des interventions de remise aux normes d’hygiènes. « Des travaux conséquents devisés à 150'000 francs » et qui lui incombent de financer en tant que propriétaire des lieux. Une somme qu’il ne peut assumer et que de potentiels repreneurs ne veulent pas débourser en tant que locataires. D’autant que Pierre Stamm explique avoir déjà investi 150'000 francs lors des cinq dernières années.