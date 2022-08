Les écoliers neuchâtelois déjà sur la glace

Neuchâtel, mardi après-midi, les thermomètres affichent 27 degrés. Lorsque la maman de Juliette (prénom d’emprunt) reçoit une notification qui lui dit que sa fille ira à la patinoire et qu’elle doit se munir d’un bonnet et d’une paire de gants, elle est stupéfaite.

Emmener des élèves sur la glace alors que le ciel et le thermomètre indiquent clairement qu’on est encore en été, est-ce pertinent, est-ce écologique ? Elle a fait part de ses interrogations par mail à la rédaction de RTN.

Dans son courriel, la maman de Juliette parle d’une incohérence totale en regard des problèmes d’approvisionnement en énergie. Comme tout le monde, elle a entendu parler des pénuries d’électricité et de gaz qui se profilent.



Alors, est-ce bien pertinent d’envoyer des enfants patiner sur la glace en plein été ?

Nous avons posé la question au responsable des sports de l’Eorén, l’école obligatoire région Neuchâtel. Il explique d’abord que l’objectif est de permettre aux élèves de s’essayer tout un panel de sports, y compris le patin. En l’occurrence, l’école ne fait qu’utiliser les infrastructures mises en place par la ville. En résumé : la glace est là, on y va. Et le patin en fin de saison estivale, ça n’est pas une nouveauté. Le responsable des sports de l’Eorén estime que le concept existe depuis au moins dix ans.

Aux patinoires du littoral, pour répondre à la demande des clubs de hockey, curling ou patinage artistique, la glace est à disposition cette année depuis la 1ère semaine d’août, nous a confié le service des sports de la Ville. Les écoles utilisent les créneaux horaires libres pour offrir aux élèves la possibilité de s’essayer au patin.

Et pour que tous les jeunes de 7e et 8e année de l’Eorén puissent bénéficier de 5 à 6 leçons sur la glace, il faut commencer tôt, même si l’atmosphère incite plus à la baignade qu’à la glisse. /cwi