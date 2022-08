La fouille d’un monument funéraire du Premier âge du fer se poursuit à Colombier

L’office du patrimoine et de l’archéologie du canton de Neuchâtel (OPAN) réalise actuellement une deuxième campagne de fouilles d’un monument funéraire du Premier âge du fer dans la forêt du Chanet à Colombier. À l’heure actuelle, trois sépultures ont été identifiées.

« Durant un mois, des professionnels et des étudiants en archéologie de l’Université de Neuchâtel ont exploré et documenté un vaste tumulus, exceptionnel dans le canton », a indiqué mardi l'OPAN. Les objets recueillis jusqu’ici permettent d’en dater la construction ou du moins l’utilisation entre 600 et 500 avant notre ère.

« La première motivation pour fouiller ce site - localisé en pleine forêt à l'abri des regards - est liée au fait qu'il a été l'objet de pillages », a déclaré Sonia Wüthrich, archéologue cantonale dans une vidéo à Keystone-ATS. Des fouilles clandestines illégales, consécutives à l’usage de détecteurs de métaux, ont été opérées il y a quatre à cinq ans.

Les pilleurs ont « prélevé des objets métalliques et ont ainsi détruit des informations de manière irrécupérable », a ajouté l'archéologue cantonale. Le développement naturel du milieu forestier constitue un autre facteur non négligeable de la dégradation du site.

Des mesures nécessaires et adaptées ont donc été prises pour le sauvegarder. Un programme de recherches - échelonné sur trois à quatre campagnes annuelles d’une durée d’un mois – a été initié en 2021.

Le tumulus de la forêt du Chanet, de quelque 15 mètres de diamètre, a été construit à l’aide de blocs calcaires issus du substrat local et de galets alpins provenant des dépôts morainiques environnants: une composition entre plusieurs matières premières, modules et couleurs qui a certainement participé à l’effet de monumentalité et à la visibilité de cet édifice.

« Le tumulus était censé être visible et perceptible dans le paysage. Il se trouvait à l'époque dans un environnement plus ouvert et devait faire partie d'une grande nécropole », a ajouté Sonia Wüthrich.





Journée portes ouvertes



À l’heure actuelle, trois sépultures ont été identifiées. Compte tenu des pratiques funéraires de l’époque, ce nombre pourra toutefois être plus élevé.