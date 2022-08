Chantier aux heures de pointe sur la H10

La circulation est perturbée en ce moment dans le Val-de-Travers. Un chantier s’est ouvert le lundi 15 août sur la H10 entre Travers et Couvet. Il consiste à renouveler le revêtement bitumineux sur la chaussée entre les deux localités. En partenariat avec la Commune, les Ponts et chaussées en profitent également pour supprimer des trottoirs, peu utilisés et qui réclament de l’entretien. La circulation se fait sur une seule voie, en alternance.







Réduire la durée du chantier

Les travaux doivent se prolonger jusqu’à la première semaine d’octobre. Ils ont lieu toute la journée, y compris pendant les heures de pointe. Une décision prise afin de réduire la durée du chantier, et donc de pouvoir l’achever avant la pause de la saison froide. A partir du mois d’octobre, il n’est généralement plus possible de poser ce type de revêtement. Les Ponts et chaussées suggèrent aux automobilistes de planifier leurs trajets en fonction de cette perturbation, par exemple en quittant leur domicile une vingtaine de minutes plus tôt.

Certains usagers ont exprimé leur étonnement au sujet de ces travaux, estimant avoir été informés tardivement. Les Ponts et chaussées notent que le chantier a été signalé une semaine avant son ouverture, comme c’est le cas d’habitude. Il n’y a pas eu de communiqué de presse à ce sujet, parce que les travaux ne nécessitent pas une fermeture de route et n’ont pas lieu en localité, les critères utilisés habituellement par le Service pour procéder à une information plus étendue. /jhi

