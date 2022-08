Syderal Swiss en faillite

C’est la fin pour Syderal Swiss SA. L’entreprise, qui a son siège sur les hauts de Neuchâtel et un site de production à Gals, a déposé le bilan. L’ouverture de faillite date du 22 juillet, selon la Feuille officielle de vendredi dernier. Syderal était spécialisée dans la fabrication de composants électroniques pour l’industrie spatiale. Son directeur général, Olivier Henin, explique dans Arcinfo que la détérioration des relations entre la Suisse et l’Union européenne et le franc fort ont eu raison de l’entreprise qui comptait 50 employés. /jpp