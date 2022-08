Un motard héliporté à la suite d'un accident sur la route de la Tourne

Une glissade en moto termine à l’hôpital. Samedi aux alentours de midi, un habitant du Landeron âgé de 17 ans s’est couché et a glissé sur la chaussée alors qu’il circulait sur la route de la Tourne en direction des Grattes. Le jeune motard a terminé sa course sous la glissière de sécurité et a dû être héliporté au CHUV par la REGA, indique samedi la Police neuchâteloise dans un communiqué. La route de la Tourne a été fermée dans les deux sens pendant le constat de police. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de cet accident./comm-cde