Un cas de diphtérie confirmé au centre de requérants de Boudry

Des investigations médicales ont été menées après qu'un requérant d'asile a présenté des plaies évoquant une diphtérie cutanée, indique samedi le canton de Neuchâtel dans un communiqué. Après confirmation de la présence de la toxine, il a été traité à l'hôpital. Son état est stable et l'entourage proche a été directement isolé. Des tests de dépistage sont en cours d'analyse. D'autres mesures de dépistage vont avoir lieu auprès de toutes les personnes qui auraient pu être en contact proche avec le cas confirmé. Une antibiothérapie prophylactique de trois jours et un rappel de vaccination seront également mis en oeuvre auprès des requérants et du personnel du centre.

Mise à part des épidémies dans les années 1930, la diphtérie n'était pas réapparue en Suisse grâce à une couverture vaccinale élevée. La population résidente est donc protégée et ce cas ne la met pas en danger, précise le canton. La diphtérie est une maladie à déclaration obligatoire et fait l'objet d'une surveillance étroite par les autorités sanitaires. Plusieurs cas ont été détectés dernièrement dans des centres d’asile des cantons de Berne et de Thurgovie. La vaccination s'est affaiblie dans les pays en guerre, note encore le communiqué. /ats-cde