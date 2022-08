Perturbations de trafic en perspective

Les automobilistes devront faire preuve de patience dans le Val-de-Ruz. Dès le lundi 29 août et jusqu’à fin septembre, des travaux seront menés sur le tronçon situé entre Boudevilliers et Bottes. Le bitume sera remplacé sur 750 mètres. Le trafic sera régulé par une signalisation spéciale. Environ 5'500 véhicules par jour utilisent cette route.

En Ville de Neuchâtel, la rue des Charmettes sera mise à sens unique entre l’avenue Edouard-Dubois et le chemin des Ravières et ce, dès lundi et jusqu’au 20 décembre.

Par ailleurs, le trafic sera également perturbé chemin du Petit-Catéchisme et rue de la Côte dès ce vendredi et jusqu’au 30 septembre.

Les travaux de la rue de l’Orée s’achèveront quant à eux mi-octobre. /comm-sbe