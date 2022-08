Cora a fait peau neuve

La structure réunit toutes les activités de l’institution sous le même toit depuis janvier 2021. Le Covid avait alors empêché le comité de célébrer comme il se doit son arrivée dans ses nouveaux locaux, c’est pourquoi des portes ouvertes sont organisées ce vendredi et samedi. La partie officielle du samedi se déroule entre 11h et 12h, avec plusieurs discours dont celui de la Conseillère d’État et cheffe du département de l'emploi et de la cohésion sociale Florence Nater. Les curieux peuvent également visiter les lieux entre 10h et 18h.