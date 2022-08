Catastrophe évitée à la HE-Arc

Des investigations qui ont duré tout l’été. L’enquête menée à la suite de la cyberattaque qui a touché la HE-Arc début juillet a mis en lumière un groupe spécialisé, basé à l’étranger, qui a agi via un cheval de Troie, soit un logiciel malveillant présenté comme authentique, détaille la HE-Arc ce jeudi.

Les ordinateurs de la Haute école sont en cours de reformatage et de réinstallation. Le système informatique a été renforcé durant l’été, avec la mise en place plus large de la double authentification. Les notes des examens, quant à elles, ont toutes pu être entrées dans le système et validées. /comm-elc