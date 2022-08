Trois nouveaux projets soutenus par le fOrum culture

La commission créatiOn/diffusiOn du fOrum culture prend sous son aile trois nouvelles productions pour cette année. Une enveloppe de 118'200 francs a été libérée afin de soutenir le travail de différentes compagnies de la région. Il s’agit des projets de la Rue Serendip, d’IDOLS et d’UTOPIK FAMILY. À noter également que les trois productions soutenues précédemment poursuivront leur parcours sur les planches. Deux autres pièces recevront une aide à la diffusion seulement. Il s’agit de R’DJÂSE ! et Le Soldat et la Ballerine.