La Chaux-de-Fonds : un festival littéraire estampillé « Sur le Haut »

Au programme, de multiples vernissages auront lieu sous les grands arbres de la cour de la Bibliothèque de la Ville, ou sous le couvert du collège en cas de pluie. Les éditions Sur le Haut, qui ont la particularité de mettre en libre accès les manuscrits sur internet avant que les auteurs et autrices choisissent éventuellement de les imprimer chez un partenaire local, peuvent compter sur une réelle diversité d’auteurs et de genres, du recueil de poèmes aux mémoires en passant par le roman et le témoignage.

Parmi ceux-ci, il y a tout d’abord les écrivains régionaux reconnus tels que Jean-Bernard Vuillème, qui vernira l’ouvrage « Le Style sapin à couteau tiré », soit un recueil réédité et rafraîchi d’articles en lien avec l’Art nouveau paru en 2006 dans L’Impartial dans le cadre de l’année Art nouveau à La Chaux-de-Fonds. Il y a aussi les auteurs disparus, tels Edgar Tripet, figure du monde culturel et de l’instruction publique à La Chaux-de-Fonds jusqu’à sa mort en 2019. Son ancien adjoint au gymnase de La Chaux-de-Fonds, Claude-Eric Hippenmeyer, s’est donné la mission de publier plusieurs de ses textes. Citons encore Naomie Chaboudez (21 ans), qui sera présente pour son premier recueil de poèmes, ou encore le témoignage d’un Neuchâtelois, Claude Alain Augsburger, aujourd’hui décédé, qui a passé près de 30 années de sa vie en institution psychiatrique.