Des bénévoles neuchâtelois pour épauler des réfugiés

Aider un réfugié à découvrir son nouveau lieu de vie. Caritas a développé un programme avec des bénévoles pour apporter un soutien aux Ukrainiens installés sur sol neuchâtelois, intitulé Arrivée dans le canton de Neuchâtel. La personne de référence est invitée à faire découvrir à son binôme les lieux utiles et à favoriser son intégration dans la vie de tous les jours.

Depuis le lancement du projet en mai, dix bénévoles se sont lancés dans l’aventure.

Parmi eux figure Luc Allemand qui accompagne Vitalii et Kseniia, deux Ukrainiens qui ont fui la ville de Severodonetsk au printemps et qui vivent actuellement à Saint-Blaise. Luc Allemand les aide dans leurs démarches administratives, leur montre comment prendre des tickets de bus et les soutient dans leur apprentissage du français. Ensemble, ils échangent en russe également. Luc Allemand :