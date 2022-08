Quelques aléas sur le chemin du collège de Beauregard à Neuchâtel

Le Conseil communal a adressé un courrier aux parents concernés par ces aléas après cette première journée d’école. L’exécutif espère que les courses spéciales seront en place dès ce mardi. Quatre bus sont prévus en renfort pour le début et la fin des cours le matin et l’après-midi, indique Nadja Birbaumer, déléguée à la formation et à l’égalité pour la Ville de Neuchâtel. Deux courses spéciales sont aussi prévues pour desservir le haut du quartier des Parcs.

Au-delà de la benne qui a fait son apparition à la rue des Draizes et qui sera retirée, l’Office de la sécurité publique a mené une analyse et a conclu que les itinéraires proposés ne comportent pas de risques spécifiques pour les enfants.

En ce jour de rentrée, la Ville de Neuchâtel a déployé une vingtaine d’agents de sécurité, ainsi que des patrouilleurs aux abords des 16 collèges communaux. /sbe