Le Parc Chasseral et l’armée à cheval sur la biodiversité

« Là où les roues et les hélices ne tournent plus, le cheval passe », aime rappeler le premier lieutenant et commandant de la colonne train 13/1 Jason Chaubert. Le Fribourgeois a mobilisé 29 de ses soldats pour une collaboration inédite avec le Parc Chasseral. Le cours de répétition « vétérinaire et animaux » a commencé début août. Mais la mission a été lancée le 8 août dernier et dure une semaine. Une douzaine de chevaux appartenant à des fournisseurs privés ont été choisis pour des manœuvres dans la réserve Sud du Parc Chasseral. Parmi les bêtes sélectionnées par l'armée : onze Franches-Montagnes et un mulet. L’idée est de dégager une zone de forêt pour promouvoir d’une part la gélinotte des bois, un oiseau de 40 centimètres qui se nourrit et fait son nid au sol. D’autre part, la collaboration vise une utilisation de moyens de transports de bois moins polluants, qui laissent surtout peu de traces et de déchets sur le sol, explique la biologiste du Parc Chasseral Isaline Mercerat. RJB a suivi sur place les manœuvres du premier lieutenant et de l’un de ses collègues Vincent Stoll, en compagnie de la biologiste.