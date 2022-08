Rentrée scolaire : prudence sur la route

À l’heure de la rentrée des classes, la police veille aux enfants. Les écoliers retrouvent leur salle de classe ce lundi. Pour assurer leur sécurité, les forces de l’ordre renforceront les contrôles de vitesse aux abords des collèges.

La police appelle les usagers de la route à une prudence accrue et rappelle quelques consignes de sécurité : ralentir à l’approche des écoles et s’arrêter complètement aux passages de sécurité afin de faciliter la traversée des enfants, anticiper la réaction des jeunes piétons, garder ses distances en toutes circonstances, renoncer à prendre son véhicule si l’on n’est pas apte, et amener son enfant à pied à l’école. /comm-cwi