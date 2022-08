Les Saint-Aubin d’Europe se rassemblent

Au menu du rassemblement de ce week-end, une partie plus officielle ce samedi avec l’accueil des délégations et l’assemblée générale de l’Amicale des Saint-Aubin. Et une partie plus festive ce dimanche, avec un défilé et la mise en place de stands de produits typiques de chaque localité. Vins de la Grande-Béroche, fromages du Creux-du-Van et chocolats seront proposés par le village neuchâtelois. Un moment attendu par tous.