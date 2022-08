Nouvelles restrictions d’eau à Val-de-Travers

La situation devient critique à Val-de-Travers en raison de la sécheresse. Pour éviter de se retrouver sans eau au robinet, la Commune étend les mesures prises à Buttes il y a une semaine à l’ensemble du territoire. Depuis vendredi, les Vallonniers ne peuvent plus laver leur voiture, y compris dans les stations-service. L’arrosage des pelouses, des jardins potagers et des massifs floraux est également interdit. Les particuliers ne peuvent plus non plus remplir leur piscine. À noter que la piscine des Combe n’est pour l’instant pas concernée par ces restrictions puisqu’elle n’est pas reliée au réseau d’eau. Toutes ces mesures n’ont pas été prises de gaité de cœur par les autorités, mais l’urgence est là, indique Yves Fatton, conseiller communal à Val-de-Travers.