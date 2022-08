Les effectifs des lycées restent stables à Neuchâtel

Quelque 2’551 jeunes neuchâtelois prendront le chemin des trois lycées cantonaux le 22 août prochain. Les effectifs restent ainsi stables avec une petite baisse de 22 élèves en comparaison à la rentrée 2021 avec 2’573 élèves.

Les effectifs des élèves de première année restent également stables selon un communiqué publié vendredi par la Chancellerie d'Etat neuchâteloise. Neuf cent dix-sept jeunes entreront en formation générale contre 936 en 2021. Huit cent sept élèves entreprendront pour leur part une formation menant à la maturité gymnasiale soit une baisse de huit élèves par rapport à 2021 et 110 suivront la voie les menant à l’obtention du certificat d’école de culture générale, contre 120 en 2021.





Première pour le CPNE

Cette rentrée scolaire 2022 du postobligatoire dans le canton de Neuchâtel est également synonyme de première pour le nouveau Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE). Les huit pôles de formation, organisés par domaines de compétences et de formation, constituent désormais un nouvel établissement cantonal unique et multi-sites.

Le CPNE doit permettre la mise en place de secteurs centralisés, une meilleure lisibilité et une promotion accrue de l’offre de formation professionnelle initiale, supérieure et continue dans le canton. Sa création avait été votée il y a un an par le Grand Conseil neuchâtelois.





50 élèves ukrainiens

Dans le contexte de l’accueil des familles réfugiées en provenance d’Ukraine, environ 50 jeunes ont été intégrés dans les classes du postobligatoire. Vingt élèves rejoignent les classes « Français langue étrangère » (FLE) dans deux lycées alors que 27 élèves débutent dans une classe « Jeunes en transition » (JET) au CPNE.

Ces classes sont conçues pour favoriser l’intégration linguistique, mais aussi professionnelle pour les classes « JET », de jeunes filles ou jeunes hommes arrivés récemment de l’étranger en vue de leur permettre la réalisation d’un projet de formation. Les élèves qui suivent les cours « FLE » intègrent en parallèle les lycées cantonaux en tant qu’auditeurs en maturité gymnasiale, en maturité professionnelle et en certificat d’école de culture générale.

Les élèves qui disposent des compétences linguistiques nécessaires ont pu être intégrés dans les classes ordinaires. /ATS-gtr