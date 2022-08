Auvernier retrouve sa fête des vendanges

La fête des vendanges d’Auvernier est de retour. Quatre ans après la dernière édition, la manifestation revient le week-end des 2 et 3 septembre dans la commune du Littoral avec comme thème « Et Cep party ». Cette 32e édition se déroulera comme de coutume au cœur du vieux village d’Auvernier. Sur les deux journées, les organisateurs espèrent accueillir plus de 15'000 personnes.





Mouvement en coulisse

Le comité d’organisation a été quelque peu remanié depuis la dernière édition de la fête des vendanges d’Auvernier, en 2018. Christian Steiner a notamment succédé à Yann Noirjean à la place de président du comité en février. Un nouveau rôle particulier pour ce fidèle participant à la manifestation. Christian Steiner admet d’ailleurs que l’organisation d’une telle manifestation n’est pas de tout repos.