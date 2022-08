Hauterive veut un éclairage plus responsable. Pour répondre à la motion du parti socialiste déposée en 2018, la Commune s’est dotée de nouveaux luminaires. Plus économiques et adaptés à chaque situation, ils sont contrôlés indépendamment les uns des autres. Une phase de test est en cours.

Les luminaires seront totalement éteints durant la nuit du 12 au 13 août afin de profiter de la pluie d’étoiles filantes. /comm-elc