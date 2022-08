Un indépendantiste catalan à Neuchâtel

Le leader séparatiste catalan Jordi Cuixart va déménager dans les environs de Neuchâtel. L’homme, connu dans toute l'Espagne, devrait s’y installer avec toute sa famille, selon le journal alémanique SonntagsBlick. L’homme précise que ce déménagement n'est pas une fuite politique. Le militant de 47 ans a passé près de quatre ans en prison pour son combat en faveur de l'indépendance de la Catalogne, avant d'être libéré et gracié l'année dernière.

Sa décision est motivée par des raisons privées et commerciales. Le Catalan est le fondateur et président de la société Aranow Packaging, spécialisée dans l'emballage. Au printemps, l'entreprise a ouvert une nouvelle filiale à Neuchâtel pour mettre en œuvre des projets de recherche et de développement en coopération avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Jordi Cuixart a assuré au journal toujours être un militant. /ats-sma