Une journée sous la Coupole avec Fabien Fivaz (5/6)

On le retrouve à Berne à l’heure du petit déjeuné… et ses interventions de la semaine ne sont pas encore toutes prêtes. Pourtant, Fabien Fivaz est détendu, salue ses collègues dans le hall de son hôtel, souriant au moment d’entamer la session d’été qui se tenait en juin dernier. Le vert siège depuis 2019 au Conseil national.Le jour où nous le retrouvons, la Chambre du peuple entame un débat sur une initiative populaire concernant les coûts de la santé. De quoi laisser du temps à Fabien Fivaz pour préparer ses prochaines interventions, faire le point avec le secrétaire général de la Fédération du service civil suisse, institution que le Chaux-de-Fonnier co-préside, ou encore siéger avec son groupe parlementaire. A un peu plus d’un an des prochaines élections fédérales, la rédaction de RTN a suivi le Chaux-de-Fonnier sous la coupole, histoire de comprendre et décrypter son travail de parlementaire.