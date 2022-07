Les feux, il y en aura peu

50 drones pour remplacer les feux d’artifice



Du côté de la plage d’Hauterive, c’est un autre type de spectacle qui est prévu pour la fête nationale. Le 1er août, les drones remplaceront les feux d’artifice. La commune s’est associée pour la première fois avec St-Blaise, La Tène et Enges, suite aux discussions en cours en vue d’une fusion. Le but était de proposer quelque chose de différent aux populations, avec des drones pour remplacer les feux d’artifice. Une décision qui a été prise en début d’année déjà, et « qui tombe bien » au vu de la sécheresse.