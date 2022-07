St-Imier fête ses origines anarchistes

St-Imier, la capitale de l’anarchie. C’était le cas en 1872 quand le Congrès international anti-autoritaire a été convoqué pour la première fois dans la ville bernoise. Aujourd’hui, le mouvement fête ses 150 ans à travers une dixième édition du « week-end libertaire ». Depuis vendredi et cela pendant trois jours, des idées anarchistes sont partagées, notamment sous la forme d’un salon du livre et à travers des ateliers. Entre barriques et musiques, des résolutions sur le féminisme et l’écologie notamment vont être rédigées pendant ces trois jours, raconte Marilouise, une bénévole sur place.