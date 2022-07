Une nouvelle STEP en perspective pour la Basse Broye et le Vully

Le projet réunit deux cantons et une dizaine de communes. Une nouvelle station d’épuration devrait prendre ses quartiers sur sol fribourgeois à Saint-Aubin à l’horizon 2027-2028. Cette STEP est destinée à récolter les eaux usées de quelque 11'000 Vaudois et 13'000 Fribourgeois répartis entre les communes de Belmont-Broye, Saint-Aubin, Delley-Portalban, Gletterens, Courtepin, Grolley et Ponthaux du côté fribourgeois et d’Avenches, Vully-les-Lacs, Cudrefin et Faoug du côté vaudois. La nouvelle station d’épuration remplacera huit STEP existantes, dont quatre sont aujourd’hui jugées insatisfaisantes, et permettra de traiter les micropolluants. La STEP de Cudrefin, qui date de 1972, est par exemple qualifiée de « hors norme » et donne du fil à retordre aux autorités. Jean-François Milliet, municipal à Cudrefin :