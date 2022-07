Des ateliers pour diminuer sa consommation d’énergie

François Dreyer a travaillé plus de 25 ans pour les Services industriels de la Ville de Neuchâtel devenus Viteos. Quand l’heure de la retraite a sonné, pas question pour ce passionné d’énergie de changer de cap. Il organise deux fois par mois des ateliers 5 à 7 énergie, ouverts à tout un chacun. Le but : permettre à tout le monde de comprendre sa consommation d’énergie et d’élaborer des stratégies pour la diminuer :