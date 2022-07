Neuchâtel interdit les feux d’artifice

Il est interdit d’utiliser des feux d’artifice et des engins pyrotechniques sur sol neuchâtelois dès ce vendredi. Le Canton de Neuchâtel a pris cette mesure au vu de la sécheresse des sols et du risque d’incendie toujours plus marqué. En vue des festivités du 1er Août, seuls les feux d’artifice officiels communaux et réalisés par des professionnels sont autorisés.

Les contrevenants s’exposent à une amende.

Cette interdiction s’ajoute à celle de faire du feu en forêt et à moins de 200 mètres des lisières, en vigueur depuis mardi. Tout départ de feu doit par ailleurs être annoncé à la centrale 118, /comm-sbe