Les rivières neuchâteloises ont soif

Plusieurs rivières neuchâteloises assoiffées

A l’image du Buttes, d’autres affluents de l’Areuse montrent des signes de sécheresse. Le Fleurier et le Bied de Môtiers notamment. La Noiraigue et l’Areuse se portent mieux, grâce notamment aux pluies de ces derniers jours. Ailleurs dans le canton de Neuchâtel, le Seyon s’assèche rapidement au Val-de-Ruz. Du côté du Bied du Locle, un cas de mortalité de poissons a été enregistré la semaine passée, en raison d’une eau trop chaude et donc plus assez oxygénée. Dans le Doubs, la situation est également sensible en ce moment, le lac des Brenets ayant tendance à s’assécher rapidement.