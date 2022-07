Speed-dating avec un socialiste

Des rendez-vous d’un genre particulier ont démarré ce printemps à Neuchâtel. Le parti socialiste organise des sortes « speed dating » entre ses élus et les citoyens. Tout un chacun peut se rendre sur le site internet du PS et réserver une plage horaire pour rencontrer individuellement un membre du parti. L’objectif est de renforcer les liens de proximité entre la population et le monde de la politique. Le conseiller national Baptiste Hurni s’est notamment prêté au jeu. RTN a suivi sa rencontre avec Hélène Pagnamentta, une habitante de Neuchâtel et pasteure à Bienne.