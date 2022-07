Les rails n’aiment pas le trop chaud

Les rails et la chaleur ne font pas toujours bon ménage. Mardi, la voie à la sortie de La Chaux-de-Fonds en direction de Renan a subi de très légères déformations. On parle de déjettement. Quelques jours plus tôt, le même phénomène s’était produit entre Moutier et Delémont ainsi que dans la Broye.

Les conséquences de ces déjettements ne sont pas énormes, mais peuvent perturber le trafic ferroviaire, explique Jean-Philippe Schmidt, le porte-parole des CFF :