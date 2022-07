Une journée sous la Coupole avec Damien Cottier (3/6)

Une préparation de tous les instants

En plus des dossiers qu’il doit traiter dans ses commissions, Damien Cottier a donc aussi la tâche de coordonner les actions et de tenir compte des sensibilités de chacun au sein du groupe PLR. De quoi bien remplir le programme de ses sessions parlementaires, des sessions qui lui demandent beaucoup de préparation et de lecture, de l’aveu-même de l’intéressé. /dpi