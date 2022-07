Les métairies neuchâteloises sont assoiffées

Le son de cloche est le même du côté de La Barronne, également dans la région du Creux-du-Van. La métairie héberge des vaches laitières et doit commander 10'000 litres d’eau deux à trois fois par semaine.

Mauvaise nouvelle : la situation n’est pas près de s’arranger. Des pics de chaleurs sont attendus ces prochains jours, en particulier mardi et vendredi. Quelques orages pourraient éclater sur les crêtes mardi et mercredi soir, mais les sols sont très durs en raison de la sécheresse et l’eau aura de la peine à pénétrer, estime Frédéric Glassey, prévisionniste à Meteonews. À plus long terme, les prévisions sont encore peu claires, mais dans le pire des cas la chaleur et la sécheresse pourraient se prolonger au moins jusqu’en milieu de semaine prochaine.