Décès d'un chien après sa baignade dans le lac de la Gruyère

L'Institut de pathologie vétérinaire de Berne a été mandaté afin d'effectuer une autopsie du chien, a indiqué lundi à Keystone-ATS le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) de l'Etat de Fribourg, revenant sur une information de La Liberté. Si le décès est bien dû aux cyanobactéries, il s'agirait du premier cas enregistré cette année dans le canton.

La commune fribourgeoise de Pont-en-Ogoz met d'ailleurs en garde contre la présence de cyanobactéries à la plage de Gumefens. « Il est fortement recommandé de ne pas laisser les chiens se baigner, cela peut être mortel pour eux », écrit la commune sur son site Internet.

Les autorités communales recommandent aussi aux parents de ne pas laisser les jeunes enfants se baigner même si cette activité n'est pas interdite pour le moment. L'Etat de Fribourg a déjà émis des messages de prévention et des recommandations, soulignant les dangers que peuvent représenter les cyanobactéries.





Mise en garde à Neuchâtel





Dans le canton de Neuchâtel, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) n'avait connaissance lundi que d'un cas d'un chien mort cet été après avoir bu de l'eau du lac aux Jeunes-Rives, à Neuchâtel. Le canton avait alors appelé à la prudence les propriétaires de chiens et les parents de petits enfants.

« Les gens doivent intégrer qu'il ne faut pas baigner son chien dans des eaux stagnantes », a expliqué la vétérinaire cantonale adjointe de l'Etat de Neuchâtel Corine Bourquin. « Ce phénomène demeure imprévisible », a-t-elle ajouté, relevant que le changement climatique favorise les cyanobactéries.

Durant l'été 2020, après le décès de six chiens en 24 heures à la suite de baignades entre l'embouchure de l'Areuse et Colombier, le canton de Neuchâtel avait décidé de fermer préventivement les plages de cette zone et avait déconseillé la baignade sur l'ensemble du lac.





Conditions défavorables





Présente naturellement dans les écosystèmes aquatiques, les cyanobactéries peuvent se développer dans les périodes de fortes chaleurs et prolifèrent dans les eaux calmes et stagnantes. Dans ces conditions, elles peuvent produire d'une manière totalement imprévisible des neurotoxines qui, ingérées par le chien même à faible dose, peuvent lui être fatales.

Chez les humains, les risques liés à cette bactérie sont limités et peuvent se traduire par des intoxications. Comme les températures resteront élevées ces prochains jours et qu'il n'y aura pas de brassage des eaux, la situation ne devrait pas s'améliorer.

Aucune interdiction de baignade n'a été prononcée pour le moment. /ATS