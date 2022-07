Une fourgonnette finit dans le Doubs aux Bois

Une fourgonnette a fini sa course folle dans le Doubs ce jeudi après un accident de la circulation survenue aux Bois peu avant 14h30. Pour une raison encore indéterminée, le conducteur aurait perdu la maîtrise de son véhicule en descendant vers Biaufond. Les deux occupants ont alors sauté de la camionnette en marche avant que celle-ci ne termine, quelques centaines de mètres plus loin, sa folle embardée dans la rivière située en contrebas d’un talus. Légèrement blessés, le conducteur et le passager ont été transportés en ambulance dans des établissements hospitaliers neuchâtelois. /comm-jpi