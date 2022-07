L’affiche complète du BeRock dévoilée

On sait tout sur le BeRock Festival. Les organisateurs de l’événement de Gorgier ont dévoilé vendredi l’affiche complète de l’édition 2022, qui se tient du 11 au 13 août dans la localité de La Grande Béroche. Les trois têtes d’affiche, CoreLeoni, Kadebostany et Giufà, avaient déjà été annoncés. Neuf autres artistes et formations viennent s’y ajouter, dont quatre proviennent du canton de Neuchâtel : le quatuor rock Kickbill, le one-man band Pale Male, Les Sales Gosses, spécialistes des reprises rock francophones et les groupe de reggae Attic Foundation. S’ajoutent à cette sélection Stevans, The Wise Fools, Les 3 Fromages, Gut’s et Waste. /comm-jhi