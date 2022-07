Immersion photographique dans Les Brenets à la Belle Epoque

La Commune du Locle poursuit sa volonté de valoriser l’histoire des Brenets. Après une remise en valeur historique de son pilori l’été dernier, c’est une exposition photographique qui est inaugurée cet été. Une série de panneaux ont été installés à plusieurs endroits du village, notamment vers l’église, l’ancien hôtel communal ou encore aux abords de la place centrale. Ils permettent de comparer ces clichés avec leurs équivalents actuels. « On peut voir que les Brenets n’ont que très peu changé depuis la fin du XIXe siècle », commente Caroline Calame, conservatrice des Moulins souterrains du Col-des-Roches.

Les clichés sont issus essentiellement de fonds privés. Une participation, notamment de Daniel Favre et Michel Clément, saluée par le président de la Ville Cédric Dupraz. Ce d’autant plus que la documentation manque dans les institutions communales : « Aux Moulins du Col-des-Roches, nous avons dans nos collections très peu de photos des Brenets, mais beaucoup plus sur le patinage sur le Doubs ou le Saut-du-Doubs. », reconnaît Caroline Calame.

Touristes et habitants auront donc l’occasion de (re)découvrir le village d’un autre regard en marge d’une promenade dans la région. Le parcours est disponible également sur l’application Izi Travel. /lre