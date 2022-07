Fermeture de nuit pour le tunnel de la Clusette

Le tunnel de la Clusette sera fermé entre 20h et 05h du matin du 18 au 22 juillet. La suppression du trafic durant ces quatre nuits, entre le Val-de-Travers et le Littoral, permettra notamment de retirer une partie de l’étayage de la dalle du tunnel au portail ouest.

Les travaux menés permettront également de compléter les équipements électromécaniques et de sécurité explique vendredi la Chancellerie d'Etat neuchâteloise. Durant cette fermeture, d’autres travaux concernant les équipements électromécaniques et de sécurité seront également entrepris dans le tunnel.

Pour des raisons de sécurité, ces travaux ne peuvent s’effectuer avec du trafic. Ils sont ainsi planifiés de nuit afin de minimiser l’impact sur la circulation. Durant ceux-ci, le trafic sera dévié par le col de la Tourne, du Bas-de-Rosière à Rochefort et inversement, comme ce fut déjà le cas lors de la fermeture complète du tunnel en avril dernier.

Les travaux de réalisation de la galerie de fuite, parallèle au tunnel principal, avancent normalement. Plus de 200 mètres ont déjà été excavés depuis le premier coup de mine du 5 mai dernier. Lorsque les conditions en donnent l'occasion, deux minages quotidiens à l’intérieur de la galerie permettent d’abattre près de 90 mètres cubes de roche et d’avancer de plus de six mètres. /ATS-gtr