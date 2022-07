Six projets neuchâtelois primés par la BCN

Six projets artistiques neuchâtelois sont récompensés. La Fondation culturelle de la BCN a dévoilé jeudi le nom des six bénéficiaires pour l’année 2022. Présidée par Giorgio Ardia, la Commission de répartition a décidé de soutenir divers projets culturels et artistiques pour un montant total de 30'800 francs. L’Association EDEN et l'Association Comiqu'opéra ont notamment reçu chacune un don de 8'000 francs. La liste complète des projets primés est à retrouver ci-dessous :