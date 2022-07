Pirouettes et pyramides réussies à Neuchâtel

« On y a toujours cru et on l’a eu ». Christian Blandenier, président du comité d’organisation d’Eurogym à Neuchâtel ne mâchait pas ses mots jeudi matin lors de la conférence de presse de fin de manifestation. Très ému de voir trois ans de travail se terminer, Christian Blandenier a aussi souligné le travail de son comité, capable de tenir le rythme sur une semaine. 3'000 gymnastes de plus d’une vingtaine de pays européens sont arrivés à Neuchâtel pour participer à l’Eurogym. En dehors des représentations dans des salles, une partie des prestations s’est aussi déroulée sur trois scènes à travers la ville, au plus proche de la population, initiée ou non à la gymnastique. Ces scènes comptaient 200 à 300 places, toujours bien garnies au moment des performances.