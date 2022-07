Face aux nitrites, les bouchers jouent l’innovation

On se situe peut-être à un tournant dans notre rapport de consommateurs à la viande et la charcuterie. Après des années de travail, les autorités sanitaires françaises ont confirmé mardi qu’il existait un lien entre l’apparition du cancer colorectal et l’exposition aux nitrites et aux nitrates. Ces substances sont présentes dans les fruits et légumes, dans l’eau, mais également dans les produits carnés transformés. Ce sont eux qui sont particulièrement montrés du doigt. Afin de réduire les risques, l’Agence française de sécurité alimentaire recommande de ne pas en consommer plus de 150 grammes par semaine.

Les nitrites sont des conservateurs, utilisés dans la confection de charcuterie depuis des siècles. Elles préviennent le développement de bactéries dans la viande transformée, notamment le botulisme. Sans ces substances, la date limite de consommation du jambon ou du saucisson surviendrait bien plus vite. Et surtout, elles contribuent à donner à la viande la couleur rose qui la rend appétissantes.





Les bouchers suisses mobilisés

En Suisse, les artisans bouchers-charcutiers n’ont pas attendu l’avertissement des autorités françaises pour agir. Dans le pays, selon la loi, c’est maximum 150 milligrammes de nitrites par kilo de viande : le même seuil que dans l’Union européenne. Dans les faits, de nombreux producteurs visent des concentrations plus faibles que cette limite dans leur jambon ou leur charcuterie.

Et ce n’est pas tout. Certains commercialisent des produits sans nitrites ajoutés. Claude-Alain Christen, à La Chaux-de-Fonds, est en train d’élaborer une série de produits labellisés « Verts », sans sel nitrité, sans additifs et sans exhausteurs de goût :