Saint-Blaise : étape décisive pour le projet des Chauderons

Le projet immobilier des Chauderons peut aller de l’avant à Saint-Blaise. Les opposants ont renoncé ce printemps à poursuivre leur combat jusqu’au Tribunal fédéral. La Commune et les promoteurs ont donc « remis en route la mécanique », indique le conseiller communal chargé du dossier Alain Jeanneret. La parcelle située sur les hauts du village doit accueillir seize villas sur huit parcelles à l’ouest, ainsi que trois immeubles collectifs à l’est. Environ 150 habitants sont attendus dans ce nouveau complexe, accepté en votation en juin 2018.

Des oppositions pourraient encore surgir lors de la mise à l’enquête publique de chacun des projets. Il faut compter au minimum un an et demi pour arriver jusqu’à cette étape-là, selon Alain Jeanneret. Deux promoteurs se partagent désormais la parcelle, l’un pour la partie immeuble et l’autre pour la partie villas.