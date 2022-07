Charlotte Graber, une Locloise qui prend soin des archives du Montreux Jazz Festival

Charlotte Graber est musicologue, c’est-à-dire qu’elle étudie l’histoire et l’esthétique de la musique. La Locloise d’origine, mais Chaux-de-Fonnière d’adoption, travaille depuis six ans au Centre d’innovation dans les patrimoines culturels de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Et plus concrètement, elle est affiliée au Montreux Jazz Digital Project, une collaboration avec la Fondation Claude Nobs, qui a pour but de numériser et de préserver les archives du célèbre festival. Charlotte Graber s’occupe des contenus musicaux et de leur mise en valeur. « Quand j’ai su que l’EPFL avait numérisé les archives du Montreux Jazz Festival, j’ai postulé spontanément. C’est le côté documentation et mémoire du patrimoine qui m’intéresse », explique-t-elle.

La musicologue a deux casquettes. Elle s’occupe tout d’abord de tout ce qui a trait aux données : les noms des musiciens, des studios, des instruments ou encore les genres musicaux. Elle doit également nettoyer cette masse d’information, puis de l’indexer. Des découpes de concert qui permettent ensuite de faire des recherches précises dans la base de données.

L’autre partie de son travail est liée aux contenus musicaux et à leur diffusion. Elle est en charge par exemple de réaliser des sélections de titres (ou playlists en anglais) pour divers mandants, et de leur offrir des clés de lecture. « Les demandes peuvent être très variées. Elles concernent surtout des projets théoriques, mais aussi artistiques. Mon rôle est d’aiguiller les chercheurs, étudiants et artistes », précise-t-elle.