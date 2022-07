La Chaux-de-Fonds : la partie d’échecs de deux bars à jeux

L’ouverture annoncée de l’Amuse Bar ne se fait pas sans encombre à La Chaux-de-Fonds. Le projet de bar à jeux porté par trois amis, aficionados de jeux de société, patine. La mise à l’enquête publique, qui s’est déroulée ce printemps, a donné lieu à deux oppositions : une de la part du Reset-bar, autre bar à jeux situé à moins d’une minute à pied du futur établissement, et la deuxième de l’association propriétaire du local. « J’ai fait opposition principalement sur la question de la localisation de ce nouveau bar à jeux », explique Caryl Zeender, le patron du Reset-Bar. « Il me semble qu’il y a suffisamment de locaux vides en ville pour éviter de venir ouvrir un autre bar à jeux à deux pas du mien », ajoute celui qui a commencé son activité à petits pas pendant le Covid. Mais Caryl Zeender regrette aussi un manque de communication avec les promoteurs de l’Amuse Bar. « J’ai attendu jusqu’à la fin de la mise à l’enquête publique pour envoyer mon opposition, dans l’espoir d’avoir une séance avec eux pour développer un partenariat concret et pas juste une discussion devant un verre », affirme celui qui compte aussi une petite centaine de jeux de société dans ses étagères.





L’Amuse-Bar garde ses ambitions

Du côté de l’Amuse Bar, autrement dit de l’autre côté du pâté de maisons, c’est la soupe à la grimace. « On a appris tardivement que notre local, qui était l’ancien café de la réception de l’Hôtel Club, nécessitait tout de même un nouveau changement d’affectation. Nous avons eu une mauvaise information de la part des propriétaires », explique Vanessa Thomann. Et les espoirs d’ouvrir le bar au printemps d’abord, puis à l’été, se sont donc envolés. Mais Vanessa Thomann donne aussi son point de vue concernant le bar à jeux voisin : « On devait se voir pour signer un partenariat, mais on n’a pas eu le temps de le faire. En revanche, plusieurs dates ont été proposées au Reset-Bar durant la mise à l’enquête publique pour une rencontre. J’ajoute que nous sommes complémentaires. Nous n’avons jamais voulu faire de jeux vidéo, de billard ou encore installer des fléchettes et des flippers », précise l’une des instigatrices de l’Amuse Bar. À ce stade, l’aménagement du bar sur un autre site n’est pas une solution. « Il faut que notre bar soit suffisamment bien centré pour attirer, non pas seulement des joueurs, mais aussi d’autres clients qui viennent boire l’apéro et manger. Et puis il y a l’aspect financier : casser un bail commercial que nous venons de signer nous coûterait très cher, tout comme reprendre le fonds de commerce d’un autre établissement », argumente-t-elle. L’ouverture de l’Amuse Bar est au mieux repoussée pour la fin de l’année. La Ville va statuer sur l’opposition dans les prochaines semaines. Quant à la construction du bar, elle n’attend plus qu’une signature pour démarrer.







Ludesco attendra pour s’étendre

Des conséquences, il y en a aussi pour Ludesco, rendez-vous phare du jeu en tous genres qui mettra à disposition son millier de jeux de société à l’Amuse Bar contre un prêt des locaux, à l’année de manière ponctuelle et durant le festival. La manifestation ne s'y installera pas cette année pour l’édition prévue en septembre, tout comme elle n’investira pas non plus le Reset Bar comme pressenti, pour mettre tout le monde sur un pied d’égalité. Une séance était prévue entre les trois parties, mais elle a été annulée. « L’un des buts de Ludesco, inscrit dans ses statuts, est de travailler au développement du jeu à La Chaux-de-Fonds », rappelle le président de la manifestation Thomas Junod. « Je ne peux qu’espérer que les deux établissements pourront trouver un terrain d’entente et être ouverts pour notre prochaine édition au format habituel en mars 2023. » Car derrière ces problèmes de communication entre différentes parties, se cache l’envie de Ludesco : celle de voir la création à terme d’un quartier du jeu autour de la Maison du peuple en collaboration avec les commerçants. Les dés sont jetés. /lre