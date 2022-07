Une journée sous la Coupole avec Philippe Bauer (1/6)

Philippe Bauer « le bon camarade »

Le gros morceau à l’ordre du jour du 7 juin, c’est le sujet hautement sensible et émotionnel sur la notion de viol et du consentement, « le non c’est non » versus « seul un oui est un oui ». Les discussions sont longues et passionnées, mais Philippe Bauer ne changera pas d’avis, il votera pour la première proposition. Il en profite du coup pour s’offrir une petite pause et boire une bière avec son collègue et ami, le Jurassien du Centre Charles Juillard. Ce dernier est plutôt élogieux sur les qualités humaines et politiciennes du libéral-radical neuchâtelois. « Un chic camarade, un type sérieux qui étudie bien ses dossiers et avec qui il fait bon travailler ».