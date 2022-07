Motard grièvement blessé à Cressier

Blessé grave dans un accident de moto à Cressier. Samedi vers 17h, un jeune homme de 17 ans est sorti de la route de la Raffinerie. Le motard a perdu la maitrise de son véhicule peu avant une courbe, probablement en raison d’une vitesse inadaptée, selon le communiqué de la Police neuchâteloise. Il a percuté le trottoir et la glissière, et la moto a été projeté quelques mètres plus loin. Le motard est seul en cause dans cet accident.

Le pronostic vital du jeune homme est engagé, il a été pris en charge immédiatement par les ambulanciers et le SMUR, avant d’être héliporté par la REGA à l’Hôpital de l’Ile à Berne. /comm-swe